Ue: fondi per eserciti di Bosnia-Erzegovina, Georgia, Libano, Mauritania e Ruanda. Attrezzature, servizi medici, cybersicurezza, lotta al terrorismo

Le forze armate di cinque Paesi saranno sostenute e assistite dallo Strumento europeo per la pace, come deciso dal Consiglio Ue oggi: si tratta di Bosnia-Erzegovina, Georgia, Libano, Mauritania e la forza di difesa del Ruanda in Mozambico. Per le forze armate della Bosnia Erzegovina, il Consiglio ha adottato una misura di assistenza del valore di 10 milioni di euro, precisa una nota, che serviranno per migliorare l’equipaggiamento della brigata di supporto tattico (attrezzature da campo, strumenti chiave per l’ingegneria militare e materiale cbrn). Per la Georgia è stata decisa una misura di assistenza del valore di 20 milioni, per migliorare i servizi medici, logistici, ingegneristici e di cyberdifesa delle forze di difesa georgiane. Al Paese erano già stati elargiti 12,75 milioni nel dicembre 2021. Questa decisa oggi è quindi “un’ulteriore prova dell’impegno dell’Ue a rafforzare le capacità della Georgia con l’obiettivo di accrescere la sicurezza nazionale, la stabilità e la resilienza”. Per le forze armate libanesi la misura di assistenza sarà del valore di 6 milioni di euro, a sostegno delle “capacità e della resilienza”, per garantire la sicurezza nazionale e la stabilità. Di 12 milioni di euro è la misura di assistenza a favore delle forze armate della Repubblica islamica di Mauritania (Farim), con due obiettivi chiave: migliorare le capacità militari di due battaglioni Farim e migliorare le capacità mediche delle forze armate al confine con il Mali, il Sahara occidentale e con l’Algeria. Quanto al Rwanda Defence Force in Mozambico, il Consiglio ha deciso di assistere con misure del valore di 20 milioni di euro, che saranno investiti, per le forze ruandesi dispiegate nella provincia di Cabo Delgado dal luglio 2021, su richiesta delle autorità del Mozambico, per sostenere la lotta contro il terrorismo. L’Ue aveva già garantito 89 milioni di euro per le forze armate del Mozambico e 15 per la missione della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (Sadc) in Mozambico (Samim).