Conferenza sul futuro dell’Europa: domani a Bruxelles l’evento di feedback. Confronto tra istituzioni Ue e cittadini

(Foto SIR/Parlamento europeo)

Domani il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione organizzeranno un evento di feedback a seguito della Conferenza sul futuro dell’Europa. L’evento “sarà un’opportunità per le tre istituzioni di spiegare come stanno dando seguito alle proposte scaturite dalla Conferenza e di confrontarsi con i cittadini che hanno partecipato ai Panel dei cittadini europei, nonché con i rappresentanti dei Panel nazionali dei cittadini”. “Dalla chiusura della Conferenza, le tre istituzioni – si legge in un comunicato – hanno lavorato per adempiere al loro impegno ad agire sulle proposte della Conferenza. Hanno avviato il processo di attuazione e di follow-up conformemente alle rispettive competenze ai sensi dei trattati dell’Ue. Le 49 proposte della conferenza comprendono più di 300 misure su come realizzarle, su nove temi, sulla base delle raccomandazioni dei gruppi di cittadini europei e nazionali, nonché del contributo di eventi nazionali, della piattaforma digitale multilingue e delle discussioni nell’ambito di nove gruppi di lavoro tematici e la plenaria”.

Domani la Commissione fornirà un feedback in linea con la sua comunicazione “Trasformare la visione in azioni concrete”, pubblicata nel giugno 2022, un mese dopo la fine della conferenza. In particolare, la Commissione “spiegherà come sta fornendo quattro diversi tipi di risposte alle proposte scaturite dalla Conferenza, attraverso: iniziative esistenti che affrontano le proposte (ad esempio la legge europea sul clima, il pacchetto sull’economia circolare, la strategia sanitaria globale dell’Ue, la nuova strategia europea per un Internet migliore per i bambini o il piano d’azione per i giovani nell’azione esterna dell’Ue); iniziative già proposte dalla Commissione, che il Parlamento europeo e il Consiglio sono chiamati ad adottare (ad esempio il nuovo Patto sulla migrazione e il Media Freedom Act); azioni pianificate che realizzeranno le idee scaturite direttamente dalla Conferenza (ad esempio una revisione della legislazione sul benessere degli animali); nuove iniziative ispirate alle proposte della Conferenza, di competenza della Commissione (ad esempio una futura iniziativa sulla salute mentale).

La Conferenza sul futuro dell’Europa, che ha preso il via in occasione della Giornata dell’Europa 2021 (9 maggio), è durata esattamente un anno. “È stato – secondo una nota del Parlamento europeo – un esercizio paneuropeo senza precedenti di democrazia partecipativa e deliberativa, il più grande e ampio del suo genere”.