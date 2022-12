Volontariato: Fondazione Thouret, il 3 dicembre a Roma convegno sui 10 anni di attività. Presente il card. Lojudice

A pochi giorni dalla Giornata internazionale del volontariato, che si celebra il 5 dicembre, la Fondazione Thouret si riunisce a Roma sabato 3 dicembre alle ore 15 per il convegno “10 anni di storia: Una strada chiamata vicinanza”. Una giornata dedicata a tutte le persone che, nei 10 anni di attività e negli oltre 30 Paesi del mondo dove opera la Fondazione, vivono quotidianamente la strada insieme alle Suore della Carità, come luogo di vicinanza e solidarietà, spesso accanto agli ultimi. Ad accompagnare le voci dei volontari, che appassioneranno i presenti con le loro storie di impegno nei diversi progetti della Fondazione Thouret, ci saranno personalità di spicco nel campo della solidarietà e della “vicinanza”, tra i quali il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza; il prof. Marco Caselli, direttore del Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale (CeSI – Cis) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; l’avvocato Marco Petrini, direttore del Comitato Gruppo India Onlus e vicepresidente della Fondazione Thouret. A moderare l’incontro sarà la giornalista Anna Moccia. Dall’impegno nel quartiere di Tor Bella Monaca alle missioni in India, Etiopia, Ciad. Generazioni diverse, accomunate dal desiderio di mettersi in gioco, in ascolto delle periferie. “La mia esperienza maturata a Roma ed ora a Siena e Montepulciano – ha dichiarato il cardinale Lojudice – mi ha permesso di comprendere che in ogni comunità esiste una periferia, un luogo di isolamento e spesso di sofferenza”. “È arrivato il tempo di unire le forze: la Chiesa, la società civile e le istituzioni. C’è bisogno di consolazione, sostegno e comprensione. È il tempo di una politica dalle maniche rimboccate che faccia sentire a chi è in difficoltà che non è solo e che la speranza è dietro l’angolo”, ha sottolineato. Il convegno si svolgerà a Roma, presso la Casa Generalizia delle Suore della Carità, in via di Santa Maria in Cosmedin, 5 (Metro B, fermata Circo Massimo). Iscrizione necessaria via mail: comunicazione@fondazionethouret.org. Sarà possibile seguire i lavori del 3 dicembre anche in diretta streaming, accedendo al link bit.ly/Thouret10, e sui canali social attraverso l’hashtag ufficiale #10yearsforcharity. Il programma dettagliato dell’appuntamento è sul sito www.fondazionethouret.org.