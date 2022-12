Persone con disabilità: sabato sera su Rai Uno “O anche No: la Bellezza è di tutti”

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Rai Uno manderà in onda nella serata di onda sabato 3 dicembre, dalle 23.10 circa, l’evento “O anche No: la Bellezza è di tutti”. Si tratta del terzo speciale, il primo trasmesso dalla rete ammiraglia Rai, dopo quelli del 2020 e del 2021, rispettivamente “O anche No: il Lavoro è di tutti” e “O anche No: lo Sport è di tutti”. Quest’anno i promotori hanno voluto porre l’attenzione su “un diritto desiderabile, quello alla bellezza”. “Una bellezza estetica, ma anche culturale, musicale, sportiva, teatrale che possa condurre ognuno di noi al più importante dei diritti, quello alla felicità”, viene spiegato in una nota: “La felicità – che come la bellezza – è giusto sia accessibile ad ognuno di noi, anche a chi soffre di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali. Abbiamo mostrato l’accessibilità nei luoghi di bellezza a partire da Palazzo Labia, a Venezia, che ha ospitato ‘O anche No’ e i suoi amici, fra cui la presidente di Emergency Rossella Miccio, il baritono del Falstaff Nicola Alaimo, ‘il maestro del trucco italiano’ Diego Dalla Palma, e poi gli immancabili Ladri di Carrozzelle e Stefano Disegni”. Inoltre, “Paola Severini Melograni e Daniele Cassioli ci hanno introdotto al tema dell’accessibilità dei luoghi d’arte su tutta la penisola”. Tra le esperienze raccontate, quelle del Museo Poldi Pezzoli di Milano e della Galleria Borghese. “La bellezza – prosegue la nota – è capace di andare oltre e travalicare lo spazio e il tempo, come nel caso di Danilo Ferrari e Felice Tagliaferri, il primo un ragazzo affetto da tetraparesi spastica con completa assenza di linguaggio, il secondo uno scultore cieco. Sono i protagonisti del cortometraggio ‘Andrei bene per il cinema muto’, diretto da Monica Felloni, prodotto dall’Associazione Neon e regalato a ‘O anche No’ dalla Fondazione con il Sud, in grado di comunicare fra loro al di là di ogni impedimento fisico”. “Anche Paola Tricomi, prima dottorata disabile grave della Scuola Normale Superiore di Pisa, sarà presente con un estratto di ‘Per desiderio’, lanciandoci un messaggio su cui ognuno di noi dovrebbe riflettere: volo come si deve, ossia con le mie forze. Infine – conclude la nota –, nuovi e vecchi amici di O anche No, fra cui Alberto Bertoli che duetterà con il padre Pierangelo Bertoli, così come i protagonisti del Festival del Giullare di Trani (i ballerini Elisa Pascali e Federico Morgagni, campioni italiani ed europei paralimpici di danza sportiva e la violoncellista Valentina Irlando) e Roberto Vecchioni con un pensiero speciale sull’importanza di rendere l’arte un veicolo per esaltare la bellezza della vita”.