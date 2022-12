Cultura: Abbazia di Morimondo, giornata di studi per i 500 anni del coro ligneo di Francesco Giramo

Abbazia di Morimondo (Foto Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo)

La Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo e il Museo dell’Abbazia di Morimondo (Milano), con il patrocinio della parrocchia Santa Maria Nascente di Morimondo, del Comune di Morimondo e del Comune di Abbiategrasso, organizzano per sabato 3 dicembre presso l’Abbazia una giornata di studi “per celebrare i cinquecento anni di un capolavoro dell’arte rinascimentale”: il coro ligneo dell’abbazia di Morimondo realizzato nel 1522 da Francesco Giramo.

“Unica opera al momento nota e firmata dall’artista originario di Abbiategrasso – spiega un comunicato –, il coro di Morimondo può competere per qualità artistica e raffinatezza d’esecuzione con i più importanti esempi del genere realizzati in Italia tra Quattro e Cinquecento”. Alla luce di ciò la Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo e il Museo dell’Abbazia hanno deciso di ricordare questo anniversario istituendo un gruppo di studio interdisciplinare, che nella mattinata di sabato 3 dicembre nella sala capitolare del monastero presenterà i primi frutti del proprio lavoro di ricerca che saranno raccolti in un volume, in pubblicazione nei primi mesi del prossimo anno, grazie al contributo di Fondazione, parrocchia di Morimondo, Comune di Morimondo e Comune di Abbiategrasso. Qui programma e informazioni sull’abbazia.