Infanzia: associazione Kim, mostra fotografica e tavola rotonda a Trastevere

Approda a Trastevere, a Palazzo Velli, “Mostrami Kim”, la mostra fotografica realizzata dall’associazione Kim per i suoi venticinque anni di impegno al fianco dell’infanzia malata.

La collettiva – che si aprirà al pubblico oggi, giovedì 1° dicembre, alle 19 e si concluderà domenica 4 – integra sguardi d’autore e istantanee raccolte dai volontari dell’associazione Kim di Roma e diventa anche la cornice ideale per riflettere sul diritto alla salute dei bambini attraverso la tavola rotonda “Curare o prendersi cura?” organizzata per sabato pomeriggio alle 18. Il percorso, fra immagini e parole, è stato organizzato per accendere i riflettori sul la condizione di troppi bambini provenienti da Paesi in guerra o senza strutture sanitarie adeguate e per i quali – oggi – l’intervento, chirurgico o farmacologico, in un Paese come il nostro rimane l’unica speranza di vita. Per loro l’associazione Kim è nata venticinque anni fa e per loro ha sviluppato un modello di accoglienza e di cura che va al di là della semplice ospitalità e che si fa accompagnamento, in rete con ospedali, associazioni e istituzioni.

Curata da Elisa Clementelli, “Mostrami Kim” nasce dall’incontro di dieci fotografi professionisti e amatoriali con questo mondo e questa realtà sconosciuta ai più. Le opere esposte sono di Flavia Castorina, Mimmo Chianura, Elisa Clementelli, Emiliano Gallo, Luigina Di Giampietro, Bernadette Guarrera, Omar Kheiraoui, Martino Pisanello, Laura Saviola, Elisabetta Tufarelli. L’iniziativa è sostenuta da una donazione del Circolo Dipendenti Quirinale. Sabato 3, alle 18, Mostrami Kim ospiterà l’incontro “Curare o prendersi cura?”: rappresentanti di diversi settori – dal mondo dell’associazionismo a quello della sanità e della comunicazione – dialogano sul diritto alla salute, non solo come assenza di malattia ma come “stato di totale benessere fisico, mentale e sociale”, secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità.