Internet: siti vaticani, ancora non risolti del tutto i problemi del portale istituzionale

Questa mattina, chi “clicca” sul portale istituzionale della Santa Sede, “vatican.va”, riesce ad accedere alla home page ma non alla navigazione nelle sezioni interne del sito. Risulta invece risolto l’accesso alla rete degli altri siti collegati al Vaticano, come quello dei Musei Vaticani o dei media vaticani. Dal primo pomeriggio di ieri, quindi, non sono stati ancora risolti de tutto i problemi del sito “vatican.va”, che risulta solo parzialmente accessibile. Ieri, dalla sala stampa vaticana avevano fatto sapere che il sito risultava “temporaneamente inaccessibile”, in quanto erano in corso “accertamenti tecnici per via di tentativi anomali di accesso al sito”. In tarda serata, poi, si è appreso che si sarebbe attesa proprio la mattinata di oggi per “ultimare le verifiche” e poter così ripristinare il pieno accesso al portale istituzionale della Santa Sede.