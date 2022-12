Solidarietà: al via “Trenta ore per la vita” in partnership con il Policlinico Gemelli per il progetto Home. Numero solidale 45585

Da oggi al 22 dicembre torna “Trenta ore per la vita” per raccogliere fondi con il numero solidale 45585 per realizzare Case accoglienza per piccoli pazienti con gravi malattie e le loro famiglie, costretti a curarsi lontano da casa. Una settimana sulle reti Rai, dal 4 al 10 dicembre, con il supporto informativo di Rai per la sostenibilità – Esg e il numero solidale 45585: così l’associazione Trenta ore per la vita Onlus intende sostenere le famiglie dei pazienti pediatrici con malattie complesse che devono migrare per raggiungere i centri specialistici di cura.

Ogni giorno infatti, in Italia, 240 bambini devono andare a curarsi lontano da casa per una malattia grave e, spesso, senza la presenza di entrambi i genitori, che non possono permettersi economicamente di accompagnarli. Ma tenere unita la famiglia in momenti difficili è estremamente importante anche nel percorso di guarigione. Per questo motivo l’associazione Trenta ore per la vita fin dal 1996 ha avviato il Progetto Home con l’obiettivo di realizzare case accoglienza provviste di miniappartamenti per assicurare ai bambini e agli adolescenti gravemente malati e alle loro famiglie una casa lontano da casa, in un luogo protetto e completamente gratuito per tutto il tempo necessario. Ad oggi, le case realizzate da hanno registrato oltre 70mila presenze, e le famiglie ospitate sono state più di 950.

Quest’anno il Progetto Home sarà realizzato in partnership con la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Obiettivo, creare una struttura di accoglienza destinata alle famiglie di bambini e adolescenti affetti da gravi patologie all’interno del complesso ospedaliero. La struttura sarà un punto di accoglienza, ma anche di promozione di percorsi di inclusione e di sperimentazione tecnologica nella gestione di patologie così complesse. Come ogni anno, infine, “Trenta ore per la vita” destinerà parte della raccolta anche al sostegno delle iniziative che fanno parte del Progetto Home già avviate nell’ambito dell’accoglienza delle famiglie dei bambini pediatrici emato-oncologici.

Come donare: NUMERO SOLIDALE: 45585 dal 1 al 22 dicembre 2022: 2 euro con SMS da cellulare personale WindTre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; 5 o 10 euro per ogni chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali; 5 euro per ogni chiamata da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile. POSTA: c.c. postale 571.000 (IBAN: IT61F07601 03200 000000571000) BANCA: c/c 000030303030 – Unicredit – (IBAN: IT24J0200805181000030303030) Entrambi intestati a: Associazione Trenta ore per la vita onlus. ONLINE: sul sito trentaore.org è possibile donare con Carte di credito.