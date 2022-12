Diocesi: Sassari, domani la Giornata della disabilità con l’arcivescovo Saba

“Non lasciare indietro nessuno”. Questo il tema della Giornata diocesana della disabilità in programma venerdì 2 dicembre, a Sassari. L’evento, ospitato dalle 17 presso l’auditorium del Polo tecnico statale “Devilla” in via Monte Grappa 2, è promosso dall’Ufficio catechistico diocesano in collaborazione con la Fondazione “Accademia. Casa di Popoli, Culture e Religioni”. Dopo il saluto di suor Maria Carmela Tornatore, direttrice dell’Ufficio catechistico diocesano e referente del settore pastorale delle persone con disabilità, interverrà l’arcivescovo Gian Franco Saba. Previste poi le esibizioni dell’associazione “Genaopera Gesù Nazareno”, dell’associazione “Aquile in sicurezza”, della Squadra paralimpica Danzabilità, del Centro diurno Cooperativa San Damiano dell’Associazione Papa Giovanni XXIII con la partecipazione di Lorenzo Paolo Medas della omonima Fondazione, che si alterneranno alle testimonianze di Paola Bazzoni (insegnante di sostegno), Vittoria Serra (catechista), don Luigi d’Errico (parroco della chiesa dei Santi Martiri dell’Uganda nel quartiere Ardeatino a Roma e referente del settore disabilità e catechesi dell’Ufficio catechistico della diocesi di Roma), dei coniugi Catta, dei coniugi De Vivo (responsabili della casa-famiglia Penuel dell’Associazione Papa Giovanni XXIII), di Salvatore Salis (direttore dell’hospice all’ospedale “Zonchello” di Nuoro). Prima delle conclusioni ci sarà l’esibizione di Giulia Pisanu, cantante dell’associazione “Aquile in sicurezza”.