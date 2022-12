Salute globale: partenariato Ue-Oms per “contribuire ad estendere la copertura sanitaria universale”

In continuità con la Strategia sanitaria globale, proposta ieri dalla Commissione europea, di oggi la notizia che l’Ue investirà per il periodo 2023-2027 “altri 125 milioni di euro per rafforzare i sistemi sanitari, in particolare per contribuire a estendere la copertura sanitaria universale”. Il contributo europeo si inserisce in un programma di partenariato tra l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e la Commissione, programma che è stato sottoscritto oggi dal presidente Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus e dalla commissaria Jutta Urpilainen. “Il rafforzamento dei sistemi sanitari e il progresso della copertura sanitaria universale nel mondo costituiscono una delle tre principali priorità della strategia”, spiega una nota di Bruxelles. “L’Ue continua ad attuare e rafforzare partenariati costruttivi e reciprocamente vantaggiosi per la salute”, ha sottolineato Urpilainen. “Come il Covid-19 ha drammaticamente dimostrato”, sempre Urpilainen, “sistemi sanitari resilienti e un accesso equo all’assistenza sanitaria sono essenziali per garantire il benessere delle persone e per identificare e gestire efficacemente le minacce alla salute pubblica”. Todros ha espresso gratitudine all’Ue “per il suo impegno di lunga data nell’aiutare il mondo a raggiungere una copertura sanitaria universale e per il suo ruolo di leadership in questo settore”. Dal suo punto di vista “la pandemia è stata la prova devastante del fatto che la copertura sanitaria universale è la base per la resilienza e lo sviluppo sostenibile per tutti”.