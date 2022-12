Editoria: “Donne Chiesa Mondo”, il numero di dicembre dedicato a Maria, madre di Gesù

Nel mese in cui cadono le grandi solennità dell’Immacolata Concezione e del Natale, Donne Chiesa Mondo, mensile femminile de L’Osservatore Romano diretto da Rita Pinci, dedica il numero di dicembre a “Maria, la madre di Gesù”, ospitando analisi, riflessioni, sollecitazioni, commenti e proposte di donne che per fede, studio, interesse storico-culturale, devozione — e a volte per tutti questi motivi messi insieme — si occupano da anni della sua figura. Teologhe, studiose, fedeli, di religione, confessione, cultura e tradizioni diverse, animano una discussione approfondita e aperta, un confronto libero e fecondo.

La mariologa Cettina Militello scrive su Maria la Theotokos e a conclusione cita la costituzione Lumen gentium e il suo VIII capitolo, intitolato “La Beata Maria Vergine Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa”. “Troviamo in essa – annota – una visione equilibrata di Maria, mai dea o creatura a mezzo tra l’umano e il divino, ma sorella nostra nella fatica quotidiana del credere, a noi compagna nella ‘peregrinazione della fede’, beata perché ha creduto ‘nell’adempimento delle parole del Signore’”. La biblista Marinella Perroni si sofferma sul principio mariano-petrino; la teologa Simona Segoloni sui dogmi; la docente di Antico Testamento Mercedes Navarro Porto sui volti biblici. C’è poi Maria nella prospettiva ebraica con Amy-Jill Levine; protestante con la moderatora della Tavola valdese Alessandra Trotta; musulmana con Shahrzad Houshmand Zadeh. Papa Francesco, spiega l’editoriale, “se l’immagina come una ragazza, una donna, una madre ‘normale’. E ‘la normalità — dice — è vivere nel popolo e come il popolo”‘.