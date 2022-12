Diocesi: Bologna, al via da oggi la visita pastorale del card. Zuppi alla Zona Barca

Da oggi a domenica 4 dicembre l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Zuppi, sarà in visita pastorale alla Zona Barca dove incontrerà le parrocchie, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, gli operatori pastorali e tutte le comunità presenti sul territorio. Dialogherà anche con i giovani, le famiglie, gli anziani, gli ammalati, visiterà le chiese e alcune strutture di cura e aggregazione.

Oggi pomeriggio, alle 16.45, al Centro sociale “Santa Viola” (via Emilia Ponente, 131) l’arcivescovo sarà accolto per la presentazione della Zona e alle 19.15 nella chiesa della Beata Vergine Immacolata (via Piero della Francesca, 3) incontrerà gli operatori liturgici. Venerdì 2, in mattinata, il card. Zuppi visiterà i bambini della scuola dell’infanzia “Cristo Re”, i pazienti dell’ospedale “Santa Viola”, gli ospiti del Centro servizi “Giacomo Lercaro” e del Centro socio-riabilitativo residenziale “Battindarno”. Nel pomeriggio incontrerà l’associazione per l’educazione giovanile e gli anziani della Zona pastorale. Alle 20, nei locali della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo (piazza Giovanni XXIII, 1) l’arcivescovo parteciperà alla cena con le famiglie del territorio. Sabato 3, alle 9.30, al Centro d’ascolto della parrocchia della Beata Vergine Immacolata il card. Zuppi incontrerà gli operatori della Caritas e alle 14.30 dialogherà con gli educatori, i bambini e le famiglie del catechismo. Domenica 4 alle 10.30 nel palazzetto del Centro sportivo “Barca” (via Raffaello Sanzio, 8) l’arcivescovo celebrerà la messa conclusiva. Alle 16, a Bazzano (via Matteotti, 65) parteciperà all’inaugurazione di alcuni alloggi realizzati dall’associazione “Il Pellicano” e dedicati agli anziani soli. Saranno presenti anche il presidente, don Attilio Zanasi, e la direttrice, Linda Cavallaro.