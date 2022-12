Diocesi: Caritas Urbino, l’8 dicembre inaugurazione della nuova sede

È in programma per giovedì 8 dicembre l’inaugurazione della nuova sede della Caritas diocesana di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado presso l’ex Convento dei Cappuccini di Urbino situato nei pressi dei collegi universitari.

Alle 10 è prevista l’inaugurazione con la benedizione dei locali e il saluto delle autorità. Alle 11, poi, l’arcivescovo Giovanni Tani presiederà la celebrazione eucaristica.