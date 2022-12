Diocesi: Pavia, sabato messa delle corali con meditazione di mons. Frisina

Le corali della diocesi di Pavia si sono date appuntamento per sabato 3 dicembre quando, alle 18 nella chiesa di Santa Maria del Carmine, mons. Marco Frisina, compositore e direttore del coro della diocesi di Roma, presiederà una celebrazione eucaristica. Nell’occasione offrirà anche una meditazione sulla musica sacra. I cori della diocesi di Pavia si raduneranno in memoria della festa di S. Cecilia. “L’invito alla partecipazione – si legge in una nota – è rivolto a tutti ed in particolar modo ai direttori di coro, coristi e organisti della nostra diocesi”.