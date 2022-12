Diocesi: Viterbo, il 3 dicembre le celebrazioni per l’inizio del ministero episcopale di mons. Piazza

Sabato 3 dicembre, la diocesi di Viterbo vedrà l’ingresso del nuovo vescovo, mons. Orazio Francesco Piazza, nominato lo scorso 7 ottobre da Papa Francesco. Nell’occasione ci sarà il passaggio del pastorale dal vescovo Lino Fumagalli, che per oltre 11 anni ha guidato la Chiesa diocesana al nuovo pastore, mons. Orazio Francesco Piazza, che il Papa ha designato alla guida della nostra chiesa locale. Una celebrazione solenne, ma nello stesso tempo semplice, che vedrà la presenza di cardinali, vescovi campani e laziali, sacerdoti e parroci della diocesi viterbese e di Sessa Aurunca e numerosi fedeli che giungeranno oltre che dal nostro territorio diocesano, anche dalla diocesi di Sessa Aurunca dove mons. Piazza ha esercitato finora il suo servizio pastorale.

La giornata di mons. Piazza inizierà al mattino con un momento privato di preghiera al santuario della Madonna della Quercia, poi visiterà alcuni luoghi della sofferenza della città (il carcere, Villa Rosa) e infine sosterà al santuario di Santa Rosa dove incontrerà i giovani della Pastorale giovanile diocesana, la Consulta dei laici e la pastorale familiare e si preparerà poi per la celebrazione del pomeriggio in cattedrale. Il pomeriggio del 3 dicembre inizierà alle 15 in piazza San Lorenzo dove un picchetto armato interforze farà gli onori al nuovo vescovo. Ad accoglierlo, oltre all’amministratore diocesano, mons. Lino Fumagalli, il prefetto di Viterbo, il sindaco della città, il presidente della Provincia e il Comandante di presidio militare. Seguiranno sul sagrato della cattedrale i saluti istituzionali del sindaco di Viterbo, del presidente della Provincia e del sindaco di Sessa Aurunca. In piazza San Lorenzo saranno presenti le autorità civili e militari del territorio viterbese e campano, i sacerdoti e parroci, i religiosi, i fedeli, confraternite e ordini cavallereschi, i gruppi sbandieratori della città tutti coordinati da un servizio d’ordine e accoglienza predisposto dalla diocesi di Viterbo. Seguirà la messa in cattedrale con la presa di possesso canonica del nuovo vescovo Piazza, dopo la lettura della bolla papale e il passaggio del bastone pastorale.

La messa sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della diocesi di Viterbo (pagina Facebook e canale Youtube); inoltre per consentire di partecipare anche ai fedeli che non riusciranno ad entrare in cattedrale, saranno istallati maxi schermi all’interno delle sale del Palazzo dei Papi.