Commissione Ue: “Laptop per l’Ucraina”, iniziativa per raccogliere dispositivi tecnologici per scuole, ospedali e servizi pubblici ucraini

(Bruxelles) La Commissione, insieme al ministero ucraino per la trasformazione digitale e a DigitalEurope, organizzazione europea che rappresenta l’industria della tecnologia digitale, sta organizzando una nuova iniziativa: laptop per l’Ucraina. “L’obiettivo – spiegano al Berlaymont, sede della Commissione Ue – è raccogliere e consegnare laptop, smartphone e tablet e rispondere ai bisogni fondamentali di scuole, ospedali e amministrazioni pubbliche nelle regioni di guerra più colpite dall’Ucraina”. Le autorità ucraine hanno identificato i laptop come una delle esigenze più urgenti al momento, questa la spiegazione. “Circa 70.000 insegnanti hanno bisogno di laptop per continuare a insegnare e 5.000 scuole nelle regioni colpite dalla guerra richiedono dispositivi digitali per garantire che 200.000 scolari possano continuare a studiare. Servono molti più dispositivi in altri settori e, in particolare, per infermieri, medici e pubblica amministrazione”. Le aziende possono effettuare donazioni direttamente attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue. Le donazioni possono includere laptop, smartphone o tablet nuovi o usati e funzionanti. Attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue, i dispositivi saranno raccolti e spediti in Ucraina, “nei luoghi in cui le attrezzature sono maggiormente necessarie”.