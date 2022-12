Diocesi: Caritas Belluno-Feltre, sabato incontro di formazione per operatori e volontari “L’altro mi interessa”. In serata concerto “Voci per la pace”

“L’altro mi interessa”. Questo il tema al centro dell’incontro di formazione rivolto ai volontari e agli operatori delle Caritas parrocchiali e delle Associazioni solidaristico-caritative che si terrà sabato 3 dicembre, dalle 15 alle 18 presso l’Istituto Agosti in piazza San Giovanni Bosco a Belluno. “L’interesse per l’altro”, spiega il diacono Francesco D’Alfonso, direttore della Caritas diocesana di Belluno-Feltre, “è il primo passo per creare relazioni nuove, rispettose della differenza, cioè della unicità e ricchezza di ogni essere umano, premessa indispensabile per costruire una convivenza armoniosa”. L’incontro, al quale sarà presente il vescovo di Belluno-Feltre, mons. Renato Marangoni, sarà animato da don Davide Schiavon, direttore della Caritas diocesana di Treviso. Seguirà alle 18.30 la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di don Bosco. Dopo un buffet nei locali dell’oratorio, alle 20.30 in chiesa si terrà il concerto “Voci per la pace” con la partecipazione di quattro gruppi: il Coro delle famiglie della parrocchia di Cavarzano, il Coro dei Cherubini, il Coro di Don Bosco, e il Coro di Bolzano Bellunese. “Aprire il cuore all’altro – conclude D’Alfonso – significa anche condividerne la sofferenza e la condivisione, attraverso il canto, si fa preghiera per ottenere il dono della pace in Ucraina e nel mondo”.