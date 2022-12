Alzheimer: Airalzh, torna “Non ti scordar di te”. Dal 2 dicembre si può acquistare un ciclamino nei punti vendita Coop per sostenere la ricerca

Dal 2 al 15 dicembre, con l’arrivo del Natale, torna l’iniziativa “Non ti scordar di te”. Acquistando una piantina di ciclamino, in tutti i supermercati e ipermercati Coop in Italia, infatti, si potrà sostenere la ricerca contro la malattia di Alzheimer. Per ogni piantina, verrà devoluto un euro ad Airalzh (Associazione italiana ricerca Alzheimer), l’unica – sul territorio nazionale – ad occuparsi di ricerca medico-scientifica sulla malattia di Alzheimer ed altre forme di demenza.

Nonostante si stiano registrando passi in avanti nella ricerca, al momento non esiste una cura per sconfiggere l’Alzheimer. I farmaci disponibili mirano soprattutto a rallentare il declino cognitivo dei pazienti e a ridurne alcuni disturbi comportamentali. Acquistando anche una sola piantina di ciclamino, quindi, si può dare il proprio contributo ad Airalzh, ma anche speranza ad oltre 3 milioni di persone tra pazienti, famigliari e caregiver.