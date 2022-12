Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domenica 4 dicembre l’incontro “Allarga lo spazio della nostra tenda: il cantiere del villaggio”

“Allarga lo spazio della nostra tenda: il cantiere del villaggio” è il titolo dell’incontro di spiritualità per operatori pastorali che si terrà domenica 4 dicembre presso i locali della parrocchia della Madonna del Cavatore a Bonascola, nella diocesi di Massa Carrara-Pontremoli.

L’incontro è promosso dall’Azione Cattolica, dall’Ufficio evangelizzazione e catechesi, e dall’Associazione “Gemma preziosa”. Obiettivo dell’incontro è camminare insieme (Sinodo) verso il Signore che viene (Natale) accogliendolo nell’incontro con l’altro. L’inizio è previsto alle 12.30 con l’accoglienza dei partecipanti, mentre terminerà con una celebrazione: sono previsti momenti di silenzio e riflessione, così come gruppi di condivisione per il dialogo della fede. All’iniziativa parteciperà anche il vescovo Mario Vaccari.