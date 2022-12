Internet: sito ufficiale vaticano, “l’attività anomala continua”

“L’attività anomala continua”. E’ quanto fanno sapere dalla sala stampa vaticana, in merito ai tentativi di accesso al sito ufficiale della Santa Sede, “vatican.va”, che tuttora risulta di fatto inaccessibile, quanto alla possibilità di navigazione interna. Tale anomalia, si precisa, si protrae ormai “da oltre 24 ore”. I tentativi di accesso che riguardano da tale attività anomala, si fa sapere inoltre sempre da fonte vaticana, “non arrivano da un solo Paese”. Come ben sanno però gli esperti informatici, si possono simulare tentativi di accesso da diverse località. Lo staff informatico del Vaticano è al lavoro ininterrottamente per risolvere tale situazione. Gli altri siti collegati al Vaticano risultano, invece, attualmente di nuovo raggiungibili.