Pena di morte: Impagliazzo (Com. Sant’Egidio) a Biden, “commutare tutte le condanne delle persone che si trovano nel braccio della morte”

“Solennemente, con la forza che viene dal Colosseo e da oltre 2500 città del mondo, la Comunità di Sant’Egidio lancia un appello al Presidente Biden: assumere la guida morale per commutare tutte le condanne a morte delle persone che si trovano nel braccio della morte federale negli Stati Uniti, dichiarando una moratoria ufficiale delle esecuzioni. È tempo di farlo. La sua guida può aiutare il Congresso a compiere i passi necessari per l’abolizione della pena di morte negli Stati Uniti a livello federale. Questo è il momento!”. Lo ha detto, ieri sera, il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, durante la manifestazione di “Città per la vita”, che si è svolta davanti al Colosseo per l’abolizione della pena di morte nel mondo.