Ue: quinto Vertice europeo sull’istruzione per una “formazione più inclusiva, moderna e aperta ai talenti”

Al via il quinto Vertice europeo sull’istruzione a Bruxelles per una “formazione più inclusiva, moderna e aperta ai talenti”. Partecipano a Bruxelles politici, stakeholder e studenti di tutta Europa. Lo comunica la Commissione europea in una nota. “I giovani sono la forza trainante dell’Europa. È fondamentale che i sistemi di istruzione e formazione europei si adattino e consentano lo sviluppo delle capacità e delle competenze di cui hanno bisogno per crescere e innovare”, ha dichiarato la commissaria per l’istruzione e la ricerca, Mariya Gabriel. “La nostra nuova iniziativa per i talenti del settore Deep Tech consentirà di formare 1 milione di europei in tecnologie d’avanguardia entro il 2025”. Tra i temi affrontati: le sfide per il settore educativo, i progressi dello Spazio europeo dell’istruzione, le riforme della governance e i finanziamenti. I dati raccolti sottolineano che “l’abbandono scolastico continua a diminuire e ha raggiunto il tasso del 9,7% e il 41,2% di giovani in possesso di un diploma di istruzione superiore, anche grazie ai programmi Pathways to School Success o la Strategia Ue per le università”. Si stima che i Paesi Ue abbiano stanziato 71 miliardi di euro per misure di istruzione e formazione nei piani di ripresa e resilienza. In totale, 28 miliardi di euro saranno investiti nell’istruzione e nelle competenze digitali. “Lo Spazio europeo dell’istruzione ha fissato una visione e una missione per l’Europa: accesso a un’istruzione di qualità e inclusiva per tutti”, ha detto Gabriel. “Il 2023 celebrerà le competenze per un futuro migliore”.