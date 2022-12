Salute: Lilt e Acli siglano nuovo protocollo per iniziative di prevenzione sanitaria dedicate alla popolazione più fragile e bisognosa

Foto: Ufficio stampa Lilt

La Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e le Acli nazionali, dopo una collaborazione iniziata nel dicembre 2021 che ha coinvolto 22 sedi Acli nelle province italiane, hanno firmato un nuovo protocollo d’intesa nazionale per promuovere e sviluppare insieme azioni e campagne di prevenzione sanitaria su tutto il territorio. Il protocollo è stato firmato ieri presso la sede nazionale Lilt dal presidente nazionale Acli Emiliano Manfredonia, accompagnato da Lidia Borzì, delegata nazionale Acli “Famiglia e stili di vita”, e dal vicepresidente nazionale con delega al “Welfare” Antonio Russo, mentre per la Lilt ha sottoscritto il protocollo il presidente Francesco Schittulli, accompagnato dalla coordinatrice della Consulta nazionale femminile Lilt, Benedetta Rinaldi.

In occasione del prossimo Natale, e mentre l’aumento dei prezzi dell’energia e dei beni di prima necessità sta mettendo a dura prova le famiglie italiane, Lilt e Acli e hanno voluto valorizzare con il nuovo protocollo una collaborazione che le vedrà impegnate fianco a fianco per offrire visite di prevenzione alle famiglie più bisognose.

Con questa iniziativa le due realtà “consolidano la loro diffusa e capillare azione di sostegno alla prevenzione sanitaria e attenzione ai poveri sviluppata negli anni passati”, si legge in un comunicato. Insieme, Lilt e Acli vogliono promuovere su tutto il territorio italiano “una proposta di sostegno e supporto personalizzato alle situazioni di povertà assoluta e relativa”. Una collaborazione che “svilupperà diverse iniziative e azioni di prevenzione volte a coinvolgere tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alla popolazione più fragile”, sul tema della prevenzione della salute e della lotta contro i tumori, a partire dalla promozione di corretti di stili di vita.