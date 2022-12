Diocesi: San Miniato, al via domenica il Giubileo per il 400° di fondazione. Un anno di eventi tra spiritualità, storia e cultura

Prenderà il via con l’apertura della “porta del Giubileo”, al termine della celebrazione di domenica 4 dicembre nella cattedrale di Santa Maria Assunta e San Genesio, l’anno giubilare per il 400° della diocesi di San Miniato. Sarà il vescovo Andrea Migliavacca a presiedere la celebrazione eucaristica e a compiere il gesto dell’apertura della porta, segno della Chiesa “in uscita”, che – si legge in una nota della diocesi – non vuol restare chiusa tra le mura di un edificio sacri, ma che si apre al mondo per essere tra la gente lievito di evangelizzazione. Il grande anniversario dei 400 anni dalla fondazione della diocesi di San Miniato (5 dicembre 1622) sarà non solo un’occasione per fare memoria del passato ma la celebrazione di una comunità cristiana che ha 4 secoli ma che vive ed è vitale nel presente. Durante tutto l’anno giubilare, che si concluderà l’8 dicembre 2023, sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria, alle condizioni solite, visitando la cattedrale. Tra le iniziative di carattere spirituale, sono previste giornate dedicate a specifiche categorie che, nell’occasione compiranno il pellegrinaggio alla cattedrale. In alcuni casi si è deciso di collocare queste giornate in concomitanza con appuntamenti annuali ormai tradizionali, come la consegna del Messaggio della pace ai sindaci, l’8 gennaio, che coinciderà col Giubileo dei Politici e degli amministratori. Il Giubileo della Vita consacrata si terrà in febbraio, per la festa della Presentazione al Tempio, mentre il Giubileo dello Sport, in concomitanza con il tradizionale aperitivo del vescovo coi giovani. In programma anche due pellegrinaggi verso mete fuori diocesi: a Lourdes, dal 22 al 25 aprile, e a Piacenza, il 14 ottobre, nei luoghi d’origine di mons. Paolo Ghizzoni, vescovo della diocesi di San Miniato nel post-Concilio, morto in odore di santità.

Tra gli appuntamenti di formazione spirituale ci saranno anche i Quaresimali, in programma nelle cinque domeniche di Quaresima con la presenza di altrettanti vescovi in diverse chiese del territorio diocesano, e la lettura continuata della Parola di Dio a partire dal 24 novembre. Agli appuntamenti di carattere religioso se ne aggiungeranno altri riguardanti la storia e l’arte. Il primo di questi sarà il concerto in San Domenico, sabato 10 dicembre. Annunciata anche la mostra a Palazzo Grifoni col ritratto restaurato della granduchessa Maria Maddalena d’Austria, che fu fautrice della fondazione della diocesi sanminiatese, la presentazione di un libro, frutto di una tesi di laurea, sulla storia del palazzo vescovile. Le origini della diocesi sono al centro anche del libro di Graziano Concioni, “San Miniato 1622: nascita di una diocesi”, che sarà presentato il 19 settembre insieme a un altro volume del compianto archivista diocesano sui manoscritti del vescovo beato Pio Alberto Del Corona.