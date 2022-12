Natale: Medici con l’Africa Cuamm, regali solidali dalla linea d’autore ispirata alla letteratura ai giochi di carte per i più piccoli

(Foto: Medici con l'Africa Cuamm)

Per chi desidera mettere sotto l’albero un dono originale e unico e, allo stesso tempo, un pensiero solidale che fa arrivare un po’ di aiuto e di bene molto lontano, fino in Africa, Medici con l’Africa Cuamm propone una linea di regali tutti nuovi e da scoprire.

La special edition di quest’anno, “Letture d’Africa. Interpretazioni d’autore dal Continente”, è dedicata al tema della letteratura africana e porta la firma dell’illustratore Andrea Mongia.

Dodici autori e dodici titoli per ricordare quanto di prezioso abbia da offrire il Continente africano, che sta vivendo un periodo di particolare splendore per la sua letteratura, ottenendo tutti i più importanti riconoscimenti a livello internazionale. Nelle pagine di calendario, agenda e taccuino, citazioni, trame e note sugli autori arricchiscono il punto di vista sulle opere per ricordare, giorno dopo giorno, l’audace bellezza delle letterature fiorite nel continente con il declino e la fine delle colonizzazioni.

Non possono mancare i panettoni classici e al cioccolato, forniti dalla cooperativa Liberamondo; le borracce, i tappetini per il mouse, gli zaini, le tazze e tanti altri oggetti per sostenere la salute di mamme e bambini africani e la campagna “Quello che non si vede”.

Ad arricchire la linea artigianale di prodotti africani, la trousse realizzata dalla cooperativa Kamwene di Iringa in Tanzania, i coloratissimi portapane, gli zainetti a sacco con inserto in ecopelle e le cuffiette per i sanitari.

Novità anche per la linea istituzionale di abbigliamento, che quest’anno comprende felpe bordeaux con zip e cappuccio, con logo Medici con l’Africa Cuamm ricamato e la giacca a vento brandizzata richiudibile nella propria tasca.

Non manca, infine, una novità per i più piccoli: il gioco “Seme con seme”, realizzato in collaborazione con Dal Negro, azienda leader nella produzione di carte da gioco. 20 coppie di carte memory illustrate da Andrea Rivola per ricordare che si può crescere solo insieme. Un’idea che viene da lontano, dall’Etiopia, dove il Cuamm ha realizzato il progetto “Semi di futuro-Intervento integrato di lotta alla malnutrizione”. Con le sue illustrazioni Andrea Rivola è riuscito a trasformare in gioco le 5 fasi principali del progetto: coltivazione, preparazione del cibo, alimentazione sana, gioco e interazione, protezione e cura. Ciascuna fase è descritta con una filastrocca nel libretto di istruzioni.