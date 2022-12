Libri: Roma, domani al Gemelli presentazione di “Onorevole ministra. Il ruolo delle donne nel Servizio sanitario nazionale” di Walter Ricciardi

“Onorevole ministra. Il ruolo delle donne nel Servizio sanitario nazionale” è il titolo del libro di Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica, edito da “Vita e pensiero” che verrà presentato venerdì 2 dicembre alle 18 nell’Aula Brasca della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs (L. go A. Gemelli, 8), in occasione dell’uscita nelle librerie.

All’evento parteciperanno Rosy Bindi, Maria Pia Garavaglia, Beatrice Lorenzin, Livia Turco che hanno ricoperto negli anni il ruolo di ministra della Salute della Repubblica italiana.

Il Ssn è nato nel 1978 proprio con una ministra, Tina Anselmi, ed è poi cresciuto grazie ad altre donne che hanno ricoperto questa importante carica. Il libro racconta la loro esperienza da un punto di vista professionale e umano: le ambizioni e le responsabilità, le soddisfazioni e le delusioni legate al ruolo politico e le difficoltà dovute al contesto tradizionalmente maschile in cui hanno operato. Lunghe interviste a ciascuna delle ministre ne indagano le storie di vita e il coinvolgimento nell’impegno istituzionale, fatto di vittorie e sconfitte, eredità lasciate e visione del futuro, tutte al femminile, a tutela della salute.

L’evento sarà aperto da mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, e da Antonio Gasbarrini, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Ateneo. Ricciardi presenterà il suo lavoro è sarà poi l’attrice Elena Sofia Ricci a offrire un reading dei brani più significativi del libro, dopo ciascuno dei quali le ministre Bindi, Garavaglia, Lorenzin e Turco porteranno il proprio saluto.