Diocesi: Savona, domani il secondo incontro della “Scuola della Parola” con il vescovo Marino

Domani, venerdì 2 dicembre, alle 21, nella chiesa Santa Maria Giuseppa Rossello, in via Loreto Vecchia, nel quartiere Villetta, si terrà il secondo incontro della “Scuola della Parola 2022 – 2023”, guidata dal vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino.

Il tema scelto dal presule è “‘Cercava di vedere chi era Gesù’ (Lc 19, 3). Figure della ricerca”. L’iniziativa si concluderà in primavera con la Veglia di Pentecoste. È possibile consultare le date sul calendario eventi del sito web della diocesi di Savona-Noli.