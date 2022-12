Settimanali cattolici: Fisc e Spse Cei, definiti i vincitori di “Pubbliredazionale Offerte” 2021 relativa al sostentamento del clero

Sono stati definiti i vincitori della selezione nazionale “Pubbliredazionale Offerte” relativa all’anno 2021 e organizzata dal Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica (Spse) della Cei e dalla Federazione italiani settimanali cattolici (Fisc). Il bando prevedeva la pubblicazione sulle testate aderenti alla Fisc di due pagine dedicate in occasione della Giornata nazionale delle offerte per il sostentamento del clero e di due storie di sacerdoti diocesani.

Sono le 30 testate vincitrici: “Dialogo” della diocesi di Alghero-Bosa, “Corriere della Valle” di Aosta, “In Dialogo” di Nola, “Nuovo Dialogo” di Taranto, “Notizie” di Carpi, “L’Informatore’ di Novara, “Luce e Vita” di Molfetta, “Voce della Vallesina” di Jesi, “Il Nuovo Torrazzo” di Crema, “Il Settimanale della Diocesi di Como”, “Il Cittadino” di Genova, “Il Biellese” di Biella, “Il Nuovo Cammino” di Ales, “Libertà” di Sassari, “Voce Isontina” di Gorizia, “L’Avvenire di Calabria” di Reggio Calabria, “Il Risveglio” di Fidenza, “Verona Fedele” di Verona, “Toscana Oggi” di Firenze, “Settegiorni” di Piazza Armerina, “Il Momento” di Forlì, “Nostro Tempo” di Modena, “Il Letimbro” di Savona, “Presenza” di Ancona-Osimo, “L’Azione” di Fabriano, “Romasette.it” di Roma, “Santalessandro.org” di Bergamo, “La Vita Casalese” di Casale Monferrato, “Il Ponte” di Rimini e “L’Ogliastra” di Lanusei.