Persone con disabilità: Tv2000, il 2 e 3 dicembre una programmazione speciale

Programmazione speciale di Tv2000 e inBlu2000, il 2 e 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, focalizzata alla promozione dei diritti dei disabili e delle loro famiglie. Sabato 3 dicembre, alle 8.30, in diretta la Messa presieduta da mons. Giuseppe Baturi, segretario della Conferenza episcopale italiana, dall’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Servizi, interviste e approfondimenti nelle edizioni quotidiane del Tg2000 e del Giornale Radio.

Tv2000 inizia venerdì 2 dicembre con “Di Buon mattino”, in onda dalle 7.30, che ospita suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della Cei e coordinatrice del progetto “Nessuno Escluso” promosso dal Dicastero per la Comunicazione e poi Francesca Di Maolo, presidente Associazione Serafico di Assisi. ‘L’Ora solare’, in onda dalle 12.15, ospita Arturo Mariani, nato senza una gamba e appassionato di calcio. Grazie al supporto della sua famiglia e della fede Arturo ha fatto della sua passione una realtà: oggi è capitano della Roma amputati e membro della nazionale italiana amputati. Poi la storia di Agata, bimba di 10 anni che si muove in carrozzina. Girando per la sua città si è accorta di quante piccole o grandi cose le sono ancora precluse: non tutti i marciapiedi hanno gli scivoli, non tutti i parchi altalene adatte anche a bambini disabili, ha così deciso di impegnarsi per l’accessibilità dei luoghi della sua città e ha fondato l’associazione “Le passeggiate di Agata”, grazie alla quale sta sensibilizzando molte persone.

“Siamo noi”, in onda dalle 15.15, ospita Vincenzo Falabella, presidente nazionale della Fish, la Federazione italiana per il superamento dell’handicap e il giornalista, Toni Mira. In primo piano il progetto Tobia (Team Operativo Bisogni Individuali Assistenziali) attivo nell’Ospedale San Camillo di Roma e riguardante l’accoglienza dei pazienti con disabilità intellettive gravi, per l’organizzazione di appropriati percorsi diagnostici e di prevenzione. “In Cammino”, in onda dalle 19.30, si concentra sulle iniziative che la Chiesa opera sul territorio italiano affinché tutti i fedeli si sentano coinvolti. L’ospite è Assunta Palumbo, responsabile per la Pastorale sanitaria della diocesi di Prato, e Vincenzo Stivala, direttore dell’Ufficio Pastorale delle persone con disabilità della diocesi di Cassano all’Jonio. La maratona televisiva prosegue sabato 3 dicembre con servizi, approfondimenti, rubriche, storie e testimonianze. E, alle 21, in onda il film “Jewel: Tutto per mia figlia”, diretto da Paul Shapiro con Farrah Fawcett e Patrick Bergin: la storia di una madre di quattro figli che lotta per far crescere la propria figlia con la sindrome di Down, cercando di superare difficoltà e incomprensioni. Nell’approfondimento di Radio inBlu2000, sabato 3 dicembre alle 10, a “Magazine InBlu2000”, Marta Squicciarini intervista Francesca Fedeli che con Roberto D’Angelo è l’ideatrice di FightTheStroke.org, fondazione che supporta la causa dei giovani sopravvissuti all’ictus e con paralisi cerebrale infantile.