Natale: Aibi, dal 16 al 20 dicembre torna a Milano l’iniziativa solidale “Il Bello che Fa Bene” dedicata ai bambini vittime della guerra in Ucraina

Dopo gli anni “virtuali” dovuti alla pandemia, per il Natale 2022 torna in presenza la tradizionale iniziativa solidale di Aibi – Amici dei Bambini: “Il Bello Che Fa Bene”, quest’anno giunta alla ventunesima edizione. Un’edizione che unirà eleganza, bellezza e solidarietà per sostenere i bambini e le famiglie vittime della guerra in Ucraina, contribuendo alla campagna “Bambini per la pace” che Aibi ha lanciato subito all’indomani dello scoppio del conflitto con una serie di progetti attivi sia per aiutare direttamente la popolazione in Ucraina, sia per sostenere chi è sfollato in Moldova o è stato accolto in Italia.

L’evento aprirà le porte a tutti dal 16 al 20 dicembre, dalle 10.30 alle 19 presso lo spazio di via Tortona 30, a Milano. Durante tutta la durata dell’evento sarà allestito un temporary shop solidale con una vasta selezione di prodotti donati da oltre 30 aziende amiche che hanno voluto sostenere l’impegno di Aibi per i bambini dell’Ucraina. Sarà possibile trovare oggetti esclusivi di design, specialità culinarie, accessori di moda, oggetti per la casa e tanto altro ancora, di alcuni importanti brand del made in Italy e non solo. Ma non è tutto. Per meglio illustrare tutto ciò da mesi viene portato avanti dal progetto “Bambini per la pace”, a cui saranno destinate tutte le donazioni raccolte durante l’evento, verrà allestita, e potrà essere visitata gratuitamente da tutti, la mostra fotografica a cura di Chiara Oggioni Tiepolo, intitolata, per l’appunto, “Bambini per la pace”. In esposizione alcuni dei migliori e più significativi scatti realizzati in Ucraina, Moldova e Italia dai fotografi Mikhail Bakuzov, Marco Palombi e Simone Durante.