Diocesi: Matera, domani incontro culturale sulle figure degli arcivescovi Brancaccio e Del Ryos

Si svolgerà domani, venerdì 2 dicembre, alle 19.30 nella cattedrale di Matera il secondo degli eventi culturali programmati per la stagione 2022-2023 dall’arcidiocesi di Matera-Irsina in collaborazione con la basilica cattedrale, il Mata (Museo diocesano di Matera), l’associazione Maria SS. della Bruna e la cooperativa Oltre l’Arte.

L’incontro sarà preceduto da una celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, in ricordo dell’arcivescovo Antonio Maria Brancaccio nel 300° anniversario della morte, avvenuta in Matera il 16 dicembre 1722. Seguirà un approfondimento culturale sulle figure degli arcivescovi Brancaccio e Del Ryos, legati in modo particolare alla festa in onore di Maria SS. della Bruna. Nell’occasione sarà restituito alla cattedrale il busto dell’arcivescovo Del Ryos restaurato dalla ditta “Etruria di Pino Schiavone”.