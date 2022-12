Natale: Caritas Casale Monferrato, con “Nessuno al buio” raccolta fondi per far fronte al caro bollette. Il 25 dicembre pranzo per persone bisognose

È dedicata alla raccolta di fondi straordinari per far fronte al caro bollette l’iniziativa di solidarietà promossa anche quest’anno dalla Caritas diocesana di Casale Monferrato in occasione del Natale. Come nelle precedenti edizioni, chi vorrà contribuire potrà acquistare una “Gift card” del valore di 25 euro presso la propria parrocchia o presso la sede della Caritas diocesana (in via Trino 21 a Casale Monferrato). “La crisi energetica – si legge nella presentazione dell’iniziativa – ha impoverito ulteriormente famiglie che già in precedenza erano in difficoltà a sostenere spese ordinarie. L’inflazione sta facendo il resto. I fondi di cui Caritas dispone quest’inverno potrebbero non essere sufficienti per far fronte alle richieste di pagamento di utenze, essendone aumentato il numero e gli importi”. “I fondi raccolti – continuano dalla Caritas – verranno utilizzati per pagare le bollette della luce alle famiglie che si rivolgono a chiedere aiuto in parrocchia o al Centro di ascolto”.

Per il giorno di Natale, anche quest’anno la Caritas diocesana organizzerà il pranzo comunitario per persone sole e/o in difficoltà. Confermata anche per il Natale 2022 la raccolta di regali – “qualcosa di caldo, qualcosa di buono, qualcosa di profumato o qualcosa di natalizio”, affermano dalla Caritas – che verranno consegnati a 700 famiglie bisognose del territorio e a 850 detenuti delle carceri di Alessandria e Vercelli.