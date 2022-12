Diocesi: Perugia, l’arcivescovo Maffeis ricevuto negli uffici della Provincia. “Vicinanza, stima e sostegno della comunità ecclesiale”

L’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, mons. Ivan Maffeis, è stato ricevuto nella mattinata del 30 novembre in Provincia dalla presidente Stefania Proietti. L’incontro – al quale erano presenti anche il Prefetto di Perugia Armando Gradone e i consiglieri provinciali Erika Borghesi, David Fantauzzi e Moreno Landrini – è stato l’occasione per conoscersi, per osservare da vicino il funzionamento dell’Ente e ribadire la collaborazione tra le due istituzioni.

“Un augurio sincero per il servizio al bene comune che portate avanti in questi tempi non facili. Possiate sentire la vicinanza, la stima e il sostegno della comunità ecclesiale”. Questa la dedica che l’arcivescovo ha messo nero su bianco nel libro d’onore. Dopo un primo momento nell’ufficio della Presidente ne è seguito un altro nella Sala del Consiglio, dove l’arcivescovo ha incontrato i dipendenti augurandogli di portare “la pace nelle famiglie” e ribadendo la vicinanza della Chiesa. Il prefetto Gradone ha rimarcato l’importanza della cooperazione tra le istituzioni per il bene comune e quale “leva fondamentale del buon governo”.