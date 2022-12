Avvento: diocesi Prato, il vescovo Nerbini incontra i bambini del catechismo e benedice i Bambinelli per il presepe

Si svolgerà sabato 3 dicembre, alle 10, in cattedrale il tradizionale incontro prenatalizio del vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, con i bambini del catechismo. Si tratta di un appuntamento diocesano molto sentito e che ha sempre visto una grande partecipazione di ragazzi provenienti da tutte le parrocchie. Tutti i partecipanti sono invitati a portare le statuine di Gesù Bambino da mettere nel presepe che saranno benedette dal presule.

L’appuntamento è promosso e organizzato dall’Ufficio catechistico diocesano, guidato da don Carlo Geraci, che, per giovedì 8 dicembre, alle 17, ha previsto l’apertura dell’attesa mostra dei presepi realizzati dai ragazzi del catechismo. Tema di quest’anno del concorso è “Il grido della Pace”. In mostra ci sono le natività realizzate dai vari gruppi parrocchiali e saranno gli stessi visitatori a scegliere l’opera più bella esprimendo una valutazione. Lo scorso anno l’iniziativa riscosse un ottimo successo e fu visitata da moltissimi pratesi.

L’edizione 2022 di “Presepiando al catechismo” inizia, dunque, con l’inaugurazione dell’allestimento nel chiesino della Madonna del Buon Consiglio in via Garibaldi. La mostra è visitabile fino al 6 gennaio 2023.