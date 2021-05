Ue-Giappone: “alleanza verde” per affrontare i cambiamenti climatici. Collaborazione su Covid, economia e connettività

Ursula von der Leyen, Charles Michel (Photo SIR/European Commission)

L’Ue e il Giappone stringono “un’alleanza verde” per affrontare i cambiamenti climatici e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Lo riferisce in una nota il Consiglio al termine di un summit bilaterale in video conferenza a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il premier giapponese Yoshilde Suga. L’Europa e il Giappone intendono collaborare nella lotta ai cambiamenti climatici, al degrado ambientale, nella promozione di una crescita economica e di una occupazione sostenibili, il raggiungimento di un approvvigionamento energetico sicuro. “I valori del multilateralismo, della democrazia e dello stato di diritto ci uniscono – ha detto Michel –. La nostra prima priorità comune è sconfiggere il Covid-19 e garantire una ripresa sostenibile e inclusiva”. I leader hanno adottato “una dichiarazione congiunta di ampio respiro su questioni globali, relazioni bilaterali, politica estera e di sicurezza”. Le discussioni si sono concentrate anche sulla ripresa dal coronavirus. “Il primo ministro Suga ospiterà la prossima settimana il summit degli impegni Covax, e speriamo che questi sforzi aiutino a garantire risorse sufficienti per vaccinare il 30% della popolazione mondiale entro la fine di quest’anno”, ha detto Michel. I leader hanno anche discusso della transizione digitale, della governance dell’economia globale, dell’attuazione dell’accordo di partenariato strategico Ue-Giappone, dei partenariati per l’economia e la connettività, del lavoro raggiunto con i Paesi vicini e, infine, della strategia adottata con l’India.