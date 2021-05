Rai Due: “O anche no”, il 28 maggio focus sul festival dei corti dedicati all’inclusione

Andrà in onda, venerdi 28 maggio su RaiDue, alle 00.30 circa, e domenica 30 maggio in replica, alle 9.10 circa, l’ultimo appuntamento con “O anche no”, nella sua versione tradizionale, il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con RaiDue e Rai per il sociale. Ma il programma non si ferma e da venerdi prossimo inizierà con la versione estiva. Paola Severini Melograni incontra Diego Righini, presidente del festival internazionale del film corto “Tulipani di seta nera”. Il festival, giunto alla quattordicesima edizione, è organizzato dall’associazione studentesca Università cerca lavoro su idea di Paola Tassone e in collaborazione con Rai cinema e Rai per il sociale.

L’obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare i giovani autori che mettono al centro delle loro storie temi di inclusione o più in generale di tematiche sociali. In collegamento Chiara e Luca Randazzo, un fratello e una sorella siciliani.

I due giovani, lui ingegnere e lei creativa affetta da paralisi cerebrale, hanno deciso di fare un viaggio (Estate 2021) alla scoperta di alcune delle realtà visitate dalla trasmissione. Le telecamere di “O anche no” li seguiranno. Per il cooking show inclusivo, tappa al Vagone Bar sociale su rotaia e alla trattoria solidale, entrambi a Milano. Come sempre, spazio alla musica dei Ladri di Carrozzelle, a Stefano Disegni con le sue vignette satiriche, a Rebecca Zoe De Luca con le notizie dal mondo dell’adolescenza e al “prestigiattore” Andrea Paris.