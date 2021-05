Cei: Centro Astalli, “gioia” per elezione di mons. Perego a presidente Migrantes”. P. Ripamonti, “un segnale di speranza e di apertura”

“Il Centro Astalli accoglie con gioia la notizia” della elezione “a presidente della Migrantes di mons. Gian Carlo Perego. Il nostro sincero e fraterno grazie a mons. Guerino Di Tora che da sempre si spende con generosa intelligenza nella costruzione di una Chiesa aperta, solidale e vicina agli ultimi”. È quanto scrive, in una nota, il Centro Astalli, dopo l’elezione, durante l’Assemblea generale della Cei, di mons. Perego a presidente della Commissione episcopale per le migrazioni e della Fondazione Migrantes.

Padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, afferma: “Accogliamo” l’elezione “di mons. Perego come un segnale di speranza e apertura per una comunità ecclesiale che si senta protagonista e responsabile di un cammino da fare al fianco di chi arriva in Italia in cerca di pace, giustizia e umana solidarietà. Un pastore che ci accompagnerà lungo il cammino da compiere per essere ‘Fratelli tutti'”.