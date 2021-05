Diritti umani: Oxfam e Regione Toscana, 700 giovani per la Marcia in diretta streaming. Si parlerà di cyberbullismo

Torna domani dalle 9.45 alle 12 a Firenze la Marcia dei diritti umani 2021, realizzata da Oxfam e Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Firenze e Quartiere 5, nell’ambito del progetto “Walk the Global Walk”. Un’edizione, che, dopo quella del maggio 2019 che portò oltre 2 mila persone per le strade di Firenze, si svolgerà in diretta streaming a causa dell’emergenza Covid. Lo svolgimento dell’evento prevede infatti oltre 700 ragazzi e circa 50 docenti collegati via web con la postazione che sarà allestita presso il Parco San Donato a Firenze, per una mattinata di confronto, testimonianze e dibattito con esperti, che metterà al centro un tema sempre più sentito dai ragazzi e tragicamente attuale nell’epoca dei social media, come il cyberbullismo. La riflessione di quest’anno è stata condotta dai ragazzi in classe e porterà nel corso della mattinata gli studenti dell’Iis Barsanti di Massa, dell’Itgc “Fermi” di Pontedera e della scuola media “Bartolena” di Livorno, a raccontare la propria esperienza. La Marcia 2021 arriva infatti come momento conclusivo di un percorso che gli studenti e i docenti di 10 scuole di Arezzo, Firenze, Livorno, Massa Pisa, Prato e Siena, hanno condotto attraverso tante iniziative e proposte sui temi posti dall’Obiettivo di sviluppo sostenibile numero 16 definito dalle Nazioni Unite, ossia “Pace, giustizia e istituzioni solide”. Durante la mattinata, inoltre il collettivo di writers 400 drops realizzerà in diretta un murales, sul tema della Marcia, che rimarrà a testimoniare l’impegno dei ragazzi durante l’ultimo difficilissimo anno scolastico. Un momento reso possibile grazie al contributo del Comune di Firenze, del Quartiere 5 e dell’Immobiliare Novoli, che hanno messo a disposizione la location.