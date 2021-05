Assemblea Cei: comunicato finale, ad inizio 2022 a Firenze l’incontro sul “Mare Nostrum”. Nel settembre dell’anno prossimo Congresso eucaristico nazionale a Matera

La Chiesa italiana si sta avvicinando alla 49ª Settimana sociale che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021. L’evento si terrà, in presenza, pur con numeri inferiori al previsto. È quanto viene sottolineato nel comunicato finale della 74ª Assemblea generale della Cei conclusasi oggi a Roma.

L’appuntamento, verso il quale le diocesi s’incamminano con iniziative ed eventi promossi sulla base dell’Instrumentum Laboris, avrà come focus la cura del pianeta, a partire dall’analisi di alcune ferite emblematiche del Paese, come ad esempio Taranto, la Terra dei fuochi e altri dei 41 siti di interesse nazionale (i cosiddetti Sin), in cui il disastro ambientale distrugge le più elementari condizioni lavorative e di vita sociale.

La “Giornata per la carità del Papa” in programma domenica 27 giugno “diventa occasione – sostengono i vescovi italiani – per riscoprire l’importanza e il valore dell’essenziale e per dare, in un tempo così difficile, un segno di amore al Papa, sostenendo concretamente le Sue attività di magistero, di guida della Chiesa universale e di carità”. Nel 2019, le diocesi italiane hanno offerto alla Santa Sede 1.877.830,31 euro; l’importo pervenuto alla Santa Sede a titolo di can. 1271 del Codice di diritto canonico è stato di euro 4.026.490,00 di cui 4.000.000 euro dalla Cei; 21.490 euro dall’arcidiocesi di Genova; 5.000 euro dalla diocesi di Lamezia Terme. Anche nel 2021 i mezzi di comunicazione della Chiesa italiana (Avvenire, Tv2000, InBlu2000, Sir) e delle diocesi – a partire dai settimanali diocesani associati alla Fisc – sosterranno l’iniziativa con diverse attività.

L’Assemblea si è anche soffermata sull’attuazione del Motu Proprio Spiritus Domini e del Motu Proprio Antiquum Ministerium e sul calendario delle attività della Cei per l’anno pastorale 2021-2022. Tra le iniziative in programma il Congresso eucaristico nazionale che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre 2022.

In questi giorni si è riunito anche il Consiglio episcopale permanente che ha approvato il Regolamento applicativo concernente la concessione di contributi finanziari della Cei per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto e la pubblicazione del Messaggio per la 16ª Giornata nazionale per la Custodia del Creato (1° settembre 2021), sul tema “‘Camminare in una vita nuova’ (Rm 6,4). La transizione ecologica per la cura della vita”. Inoltre è stato deciso nei primi mesi del nuovo anno ci sarà un evento a Firenze, la città di Giorgio La Pira, che darà continuità al progetto dell’“Incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo frontiera di pace”, che si è tenuto a Bari dal 19 al 23 febbraio 2020. Questo evento coinvolgerà comunità ecclesiali e civili del Mare Nostrum. Infine si è provveduto alle nomine di Giuseppe Notarstefano (Palermo) a presidente nazionale dell’Azione Cattolica italiana, di don Angelo Gonzo (Trento) ad assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Adulti Scout cattolici italiani (Masci), di don Nicola Macculi (Lecce) a consigliere ecclesiastico nazionale della Coldiretti, di mons. Gastone Simoni (vescovo emerito di Prato) ad assistente ecclesiastico nazionale dell’Opera assistenza malati impediti, di don Luis Fernando Lopez Gallego (Sonson Rionegro, Colombia) a coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici latino americani in Italia, di Luigi D’Andrea (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) a presidente del Movimento ecclesiale di impegno culturale e di Allegra Tonnarini (Roma) a presidente nazionale femminile della Federazione universitaria cattolica italiana.