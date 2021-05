Carla Fracci: Casellati, “resterà per sempre la nostra Signora della danza, straordinaria ambasciatrice del nostro Paese”

“Carla Fracci era e resterà per sempre la nostra Signora della danza, una grande donna capace di incarnare in quel suo corpo minuto e leggiadro, la poesia e assieme la forza del talento autenticamente italiano”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ricordando Carla Fracci, morta questa mattina ad 84 anni. “Oggi piangiamo la scomparsa di un’artista indimenticabile ma anche di una straordinaria ambasciatrice del nostro Paese nel mondo”, ha aggiunto la seconda carica dello Stato, ricordando che “lo scorso anno in Senato l’ho voluta celebrare con un premio alla carriera per la tecnica raffinata che, unita alla potenza espressiva, l’hanno resa un’icona di stile ed eleganza senza tempo”. “Ai suoi cari possa giungere tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza”, ha concluso Casellati.