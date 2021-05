Tragedia funivia Stresa-Mottarone: Di Matteo (Mcl), “la logica del denaro e del profitto non può prevalere sulle ragioni della vita”

“La logica del denaro e del profitto non può prevalere sulle ragioni della vita, della cura delle persone e della tutela della loro salute, che sono e debbono rimanere sempre al primo posto. Diversamente – come anche i recenti fatti di Mottarone, oltre che le tante morti assurde sul lavoro dimostrano –, quando i valori vengono invertiti a perdere è la società tutta. L’umanità intera ne esce sconfitta e, insieme, anche le speranze della nostra ripresa economica vengono meno”. Lo ha dichiarato Antonio Di Matteo, presidente del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), sottolineando che “come Movimento di cattolici impegnati sul fronte del lavoro non possiamo che far nostro il grido di dolore lanciato dal card. Gualtiero Bassetti all’Assemblea generale della Cei quando ha invocato ‘Basta morti sul lavoro!’”. Per il presidente di Mcl, “a maggior ragione in un momento come questo, in cui si sta faticosamente cercando di uscire dalle pastoie anche economiche della pandemia, e si attende come un’occasione imperdibile l’approvazione del Pnrr, bisogna mantenere alti i livelli di attenzione sul tema del lavoro, che deve sempre essere dignitoso, tutelato e di qualità”. “Solo così – ha concluso Di Matteo – potremo davvero dare risposte ai nostri giovani, alle donne e alle famiglie italiane”.