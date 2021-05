Terra Santa: Custodia, il Terra Sancta Organ Festival sbarca sulle piattaforme musicali online

Dal mese di maggio, il cd del Terra Sancta Organ Festival è disponibile su oltre 200 piattaforme musicali. Il Terra Sancta Organ Festival è nato nel 2014 e la prima edizione ha visto 12 concerti in Israele, Palestina e Grecia sull’isola di Rodi. Nella stagione musicale successiva il festival si è esteso in Giordania, Libano, Siria e Cipro e si è rinnovato poi, di anno in anno, affermandosi come un evento musicale di grande prestigio e per questo sostenuto numerose Ambasciate e Istituti di Cultura internazionali. Il Terra Sancta Organ Festival è, inoltre, l’unico festival al mondo organizzato su otto Stati, alcuni dei quali in conflitto tra loro: ciò è possibile unicamente grazie alla Custodia di Terra Santa, radicata in questi territori ormai da 800 anni. Il festival è, per tale motivo, “un’occasione di incontro tra cristiani, ebrei e musulmani, amanti della musica”. “Questa è la prima esperienza di pubblicazione on line per la vendita – afferma padre Riccardo Ceriani, direttore del Festival -. Abbiamo però un buon canale Youtube con oltre 200 video e molte playlist dalla prima edizione del 2014 ad oggi”. “La pandemia – spiega il francescano – ha colpito anche il nostro festival, ma alcuni problemi si sono trasformati in opportunità. Quando il pubblico non ha potuto partecipare, abbiamo trasmesso i concerti in streaming sul nostro canale Youtube, che fino all’anno scorso consideravamo solo come un archivio online dei nostri concerti. Per la prima volta abbiamo iniziato a pensare agli utenti dei social media come a un vero e proprio pubblico, anzi più numeroso e interattivo”. Distribuito da iMusician per conto di Fondazione Terra Santa, il cd comprende quindici brani musicali, registrati in occasione dei concerti dal vivo del Terra Sancta Organ Festival in diversi Paesi del Medio Oriente. I concerti del festival si svolgono nelle chiese e nei santuari custoditi dai frati francescani della Custodia di Terra Santa e hanno come protagonisti alcuni tra i più grandi organisti di livello internazionale, oltre a giovani talenti già affermati. Anche le piccole interferenze sonore, che si rilevano nei brani del cd (di noti compositori quali Bach, Haydn, Debussy e Mendelssohn tra gli altri) risultano significative, in quanto permettono di collocare i concerti direttamente nel luogo di esecuzione, come per il canto del muezzin a Betlemme o le campane della Basilica di Nazaret. Tra le piattaforme musicali più importanti sulle quali sono disponibili i brani vanno menzionate Spotify, Amazon Music, Apple Music e Deezer.