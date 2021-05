“Tempo di esami. Non solo studio!”. Questo lo slogan che campeggia sulla locandina di invito alla celebrazione eucaristica che l’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, presiederà domani, venerdì 28 maggio, alle 17, nella cattedrale di Sant’Eusebio, per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e per gli studenti delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado in vista dell’esame finale che sosterranno nel mese di giugno.