Carla Fracci: quando a Tv2000 raccontò l’incontro con il Papa. “Mi ha detto che la danza è preghiera e poesia”

foto SIR/Marco Calvarese

Carla Fracci, la regina della danza italiana, è morta oggi nella sua casa milanese. Aveva 84 anni. Era nata nel 1936 a Milano, città nella quale ha costruito molta della sua carriera. Allieva della scuola di ballo della Scala ne è poi divenuta la stella. Una figura storica e leggendaria, che ha lasciato indelebile nel mondo della danza. Già nei giorni scorsi si parlava di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Carla Fracci stata una delle ballerine più famose di tutto mondo. In una nota ufficiale, la Scala fa sottolinea che “Il Teatro, la città e la danza perdono una figura storica, leggendaria, che ha lasciato un segno fortissimo nella nostra identità e ha dato un contributo fondamentale al prestigio della cultura italiana nel mondo”. Negli studi di Tv2000, in una delle sue ultime apparizioni televisive raccontava così il suo incontro con Papa Francesco. “È stata una grande emozione incontrare Papa Francesco: si è diretto verso di me e mi ha preso le mani, non me lo aspettavo. Mi ha detto che era felice d’incontrarmi e che la danza è poesia e preghiera”. Un’esperienza che la celebre ballerina aveva vissuto incontrando il Papa, a margine dell’udienza generale del 26 aprile 2017 in piazza San Pietro, nello studio de “Il Diario di Papa Francesco” su Tv2000.

Al Papa, aggiunse Fracci, “ho portato i saluti di mio figlio, ma non gli ho detto che si chiama Francesco”. Il Papa “è una persona straordinaria, un grande uomo e una grande speranza per quello che dà, che porta a tutti con una generosità incredibile”, commentò la ballerina, secondo cui “è una gioia immensa avere un Papa così vicino al popolo, con una sua semplicità, una sua generosità. Così naturale, poi”. Fracci definì “un incontro per me indimenticabile” quello avuto poche ore prima con Francesco.