Diocesi: Teramo, domani webinar “Il mondo soffre per la mancanza di pensiero”

Si svolgerà domani, venerdì 28 maggio, il webinar “Il mondo soffre per la mancanza di pensiero”, organizzato dal Centro per la teologia Paolo VI della diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con l’Università degli studi di Teramo. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube diocesano dalle 16 alle 17.30. Un appuntamento in preparazione al meeting internazionale “La scienza per la pace” che, inserito nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della canonizzazione di San Gabriele dell’Addolorata, si terrà in presenza il 2 e il 3 luglio nell’Università di Teramo e nel santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso. Il seminario interattivo ospiterà contributi provenienti dal mondo delle università e dei centri di ricerca del territorio abruzzese. Infatti il programma prevede i saluti del rettore dell’Università di Teramo, Dino Mastrocola, gli interventi introduttivi di Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, e don Mauro Mantovani, rettore della Università Pontificia Salesiana, prima della tavola rotonda moderata da don Giovanni Giorgio, direttore del Centro diocesano per la teologia Paolo VI, alla quale parteciperanno Enzo Brocato, direttore Inaf-Osservatorio astronomico d’Abruzzo, Augusto Carluccio, preside della facoltà di Medicina veterinaria dell’Università di Teramo, Enrico Dainese, preside della facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali dell’Università di Teramo, Nicola D’Alterio, direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, Lia Ginaldi dell’Università dell’Aquila, il direttore dei Laboratori nazionali del Gran Sasso, Ezio Previtali, e la direttrice del conservatorio “G.Braga” di Teramo, Tatjana Vratonjic. Sarà mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi di Teramo-Atri, a chiudere i lavori con le conclusioni.