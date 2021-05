Carla Fracci: Franceschini (min. Cultura), “la più grande, l’Italia sarà grata per sempre”

“La più grande. Divina ed eterna. Piena di amore per la danza, di nuovi progetti, di idee per tutta la vita, con l’entusiasmo di una ventenne. L’Italia della cultura ti sarà grata per sempre, immensa Carla Fracci”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta in un tweet la morte di Carla Fracci, avvenuta questa mattina ad 84 anni.

La più grande. Divina ed eterna. Piena di amore per la danza, di nuovi progetti, di idee per tutta la vita, con l’entusiasmo di una ventenne. L’Italia della cultura ti sarà grata per sempre, immensa #CarlaFracci pic.twitter.com/A4jIKdDSTy — Dario Franceschini (@dariofrance) May 27, 2021