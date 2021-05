Striscia di Gaza: Save the children, il premio Nobel Malala Yousafzai dona 100.000 dollari per sostenere i bambini palestinesi

Il premio Nobel Malala Yousafzai sta donando 100.000 dollari a Save the children, 25.000 dollari a KinderUsa e 25.000 dollari a Dci Palestine per sostenere le famiglie a Gaza nel momento della ricostruzione e della riabilitazione, dopo la recente escalation di violenza con Israele. La donazione di Malala servirà a fornire aiuti che permetteranno di salvare e cambiare la vita ai minori vulnerabili, che includeranno la riparazione di scuole danneggiate, la fornitura di acqua pulita e buoni alimentari, il sostegno alla salute mentale e al benessere dei bambini e la fornitura di servizi nutrizionali per donne incinte e neo mamme. Almeno 66 bambini palestinesi a Gaza e due israeliani sono stati uccisi questo mese e molte centinaia sono rimasti feriti. Sei ospedali, nove cliniche e 50 scuole sono stati danneggiati a Gaza. Le sue infrastrutture sono rimaste gravemente lese, con tubi dell’acqua scoppiati e solo 6-8 ore di elettricità al giorno, mentre gli ospedali che continuano a funzionare lottano per far fronte ai malati e ai feriti. KinderUsa è una delle principali organizzazioni musulmane americane focalizzata sulla salute e il benessere dei bambini palestinesi. Dci Palestine è un’organizzazione palestinese indipendente dedicata alla difesa e alla promozione dei diritti dei bambini che vivono in Cisgiordania, Gerusalemme est e nella Striscia di Gaza. “Come molti altri in tutto il mondo, sono devastata dalla brutalità e dalla disumanità contro i bambini palestinesi – ha detto Malala Yousafzai -. Meritano di vivere in pace, di sentirsi al sicuro nelle loro case, di essere istruiti e di perseguire i loro sogni, proprio come qualsiasi altro coetaneo. Spero che questi doni li aiutino a tornare a scuola e ad avviare il processo di ricostruzione delle loro vite. Voglio che i minori palestinesi sappiano che sono con loro e credo nel loro futuro. Prego per una pace duratura nella regione e invito i leader a proteggere i diritti fondamentali di ogni bambino” . Save the children ha espresso “immensa gratitutine” a Malala “per la sua generosa donazione ai bambini di Gaza mentre iniziano il processo di guarigione e ricostruzione dopo 11 giorni di attacchi aerei”.