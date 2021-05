Coronavirus Covid-19: America Latina, muoiono i vescovi Melitón Chávez (Argentina) e Correa Toro (Colombia)

Mons. José Melitón Chávez

Doppio lutto per l’episcopato latinoamericano, a causa della pandemia di Covid-19. Nella notte di tra martedì e mercoledì è deceduto a 63 anni mons. José Melitón Chávez, da poco più di un anno vescovo di Concepción de Tucumán (Argentina). Era stato ordinato sacerdote nel 1985 ed eletto vescovo di Añatuya nell’ottobre 2015, nel 2019 il passaggio a Concepción de Tucumán, prima come vescovo coadiutore e successivamente vescovo, dal 19 marzo 2020.

Mons. Melitón è stato contagiato dal Covid-19 due volte in otto mesi e si trovava ricoverato in ospedale da quasi un mese. La messa funebre, senza fedeli, si è già tenuta nella giornata di ieri. Si tratta del primo vescovo titolare dell’Argentina, terzo in tutto, a morire a causa del Covid-19.

Ieri, in Colombia, ha perso la vita il quarto vescovo dopo aver contratto il virus: si tratta di mons. Arturo Correa Toro, ottantenne vescovo emerito di Ipiales, diocesi che ha guidato tra il 2000e il 2018. Il vescovo era nato nel 1941 a Ituango ed era stato ordinato sacerdote a Medellín nel 1967, incardinandosi nella diocesi di Jericó. Per dieci anni, tra il 1972 e il 1982, ha prestato servizio pastorale in Honduras, a San Pedro Sula. La Conferenza episcopale colombiana ha espresso il suo cordoglio e la sua preghiera attraverso il segretario generale, mons. Elkin Álvarez Botero.