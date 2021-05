Decreto sostegni bis: Agorà della parità, “recuperare il sostegno alla scuola dell’infanzia paritaria”

“Recuperare il sostegno alla scuola dell’infanzia paritaria”: è la richiesta dell’Agorà della Parità che evidenzia come nel testo del decreto legge n.73/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25.5.2021, “non si fa menzione delle scuole dell’infanzia paritarie”. In particolare l’Agorà ricorda che nel Decreto Sostegni bis erano previsti 50 milioni per tutte le scuole paritarie, Adesso, si legge in una nota dell’Agorà, “riscontriamo, invece, che nel testo del decreto legge n.73/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25.5.2021, non si fa menzione delle scuole dell’infanzia paritarie, nonostante ripetuti interventi che ci risulta essere stati fatti dal Ministero Istruzione di non escludere questo segmento che svolge nel Paese un servizio essenziale e che garantisce tra l’altro complessivamente circa il 40% dell’offerta educativa. La ‘dimenticanza’ è francamente sorprendente. Si chiede che venga posto immediato rimedio”.