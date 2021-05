Formazione: Lazio, un corso per insegnanti delle scuole superiori su mafia e legalità

“La mafia è quella cosa… conoscere per riconoscere”: è il titolo di un percorso formativo per insegnanti delle scuole superiori del Lazio, promosso dall’Osservatorio della Regione per la legalità e la sicurezza e con il coordinamento scientifico di Nando Dalla Chiesa, direttore dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’Università degli studi di Milano. Fino al 9 luglio, tutti i venerdì dalle 15,30 alle 17 si svolgono webinar gratuiti a cui intervengono docenti universitari e magistrati impegnati nella ricerca e nella lotta alla criminalità organizzata. “Il fenomeno mafioso subisce con continuità e in ogni regione, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, gli interventi repressivi dello Stato – spiegano gli organizzatori –. Nonostante oggi siano costrette a misurarsi con uno dei movimenti d’opinione più vasti della storia italiana, radicato in particolare tra i giovani, le mafie dimostrano però straordinaria vitalità, conquistano zone importanti dell’economia legale, stringono rapporti con un mondo di funzionari e professionisti che viene generosamente chiamato ‘zona grigia’”. Il corso vuole sopperire alla scarsa conoscenza del problema, poco noto nonostante film, serie tv e libri degli ultimi anni. “Il corso si propone di innalzare il livello delle conoscenze su un tema cruciale per lo sviluppo civile e la sicurezza collettiva. L’auspicio è che questo patrimonio, indirizzato a un corpo insegnante motivato e sensibile, possa diffondersi nei luoghi in cui si produce il sapere istituzionale e da cui spesso partono nuove correnti di opinione”, concludono i promotori.